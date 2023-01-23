『Kiko Kostadinov 22aw Ketra Hoodie 46【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 26分に出品され03月04日 01時 26分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 kiko kostadinov 22aw Ketra Hoodieになります。

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サイズ46

身幅57cm 着丈54cm 袖丈68cm

（素人採寸にて誤差はご了承ください）

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金欠のため安価で出品中



※海外輸入品の為、完璧を求める方は、申し訳ありませんが、ご購入をお断りしております。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キココスタディノフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Kiko

Kostadinov

22aw

Ketra

Hoodie

46