『《最高品質/日本製18金》喜平ネックレスチェーン/50cm/K18WG【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 17時 04分に出品され03月08日 17時 04分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品はメルカリ最安値となっております(調査済)



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即購入、セット購入、まとめ買い大歓迎です！



商品は全て本物の18金を使ったアクセサリーばかりです。



他にも18金アクセサリーを出品しているのでご覧下さい。



ネックレス用の厚紙製の箱を無料でプレゼント中です。



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《長さ》

50cm(45cm箇所にアジャスターあります)

同じタイプの喜平チェーンの40cm、45cmも出品中でございます。





《幅》

1mm





《重さ》

約1g





《素材》

日本製K18(K18WG刻印あり)





《商品説明》

百貨店や宝石店で売られている18金と同等の高品質の目玉商品です。



メッキなどではなく、本物の18金ホワイトゴールドネックレスです。

(同じデザインのイエローゴールドも出品しております)



あまりにもお安く提供しているので「本物ですか？表面だけ18金ではないのですか？」という質問をよくいただきますが正真正銘本物の18金です。また、表面だけ18金という安物のメッキではなく、地が金でできているので金が剥がれてしまうということもございません。



本物の18金の証拠である「K18」の刻印も刻まれておりますので安心してご購入いただけるかと思います。市場ではこんな価格で売られていないので破格のお値段です。



18金はアレルギーが出にくい素材なので、アレルギー体質の方でも安心して着用いただけます。



男性、女性ともに使っていただけるアイテムなのでプレゼントとしても喜ばれること間違いなしのお値段以上の商品です。チェーンだけで着用してもオシャレなチェーンです。



チェーンだけでなく18金のトップも販売しておりますので、セットでのご購入も大歓迎です。





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カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 《最高品質/日本製18金》喜平ネックレスチェーン/50cm/K18WG