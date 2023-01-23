『AirPods pro 耳のみ 両耳 【動作異常無し】【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 47分に出品され03月17日 02時 47分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大事に使用しておりましたがケースを紛失してしまった為出品いたします



動作に以上はございません



即購入歓迎



バラ売り不可です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル