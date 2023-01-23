『しぐれうい コラボ 完全ワイヤレスイヤホン AVIOT TE-D01v-SGR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 12時 41分に出品され05月08日 12時 41分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 3日間限定値下げ8/30〜9/1





AVIOT しぐれうい コラボ

完全ワイヤレスイヤホン TE-D01v-SGR

となります。



新品未使用、即購入歓迎です。













その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アヴィオット