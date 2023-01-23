『GUCCI グッチ GGロゴ シェリーライン ワンショルダー バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 17時 10分に出品され05月01日 17時 10分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 GUCCI

グッチ



サイズ

W30cm H20cm(中央部分) D2cm



材質

レザー

キャンバス



仕様

内側ファスナーポケット1



状態

[外側] レザーに若干の擦れ キャンバス生地に汚れ（写真で確認お願いします）

[内側] 目立つダメージなし

[ショルダー] 若干のスレ

[金具] 僅かなスレ、小キズ





正面のGGロゴが目を惹き、肩掛けしやすいワンショルダー。

女性が持ちやすいデザインになっており、デイリーシーンで活躍するバッグでございます。



自宅保管ですのでご理解の上ご購入お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ GGロゴ シェリーライン ワンショルダー

バッグ