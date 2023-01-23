『Nigel Cabourn ナイジェルケーボン マウンテンパーカー 48【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 06時 28分に出品され05月05日 06時 28分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『名作！』日本製 Nigel Cabourn ナイジェルケーボン コットンマウンテンパーカー ベージュ 48（L程度）SWEDISH PARKA



ブランド

Nigel Cabourn ナイジェルケーボン



サイズ

48メンズL

肩幅45cm 身幅54cm 袖丈64cm 着丈75cm



カラー

ベージュ系



コンディション

内タグの横に画像のような汚れが有ります。

多少の使用感は御座いますのでご了承下さい。



ファブリック

コットン



発送

こちらの商品は、ゆうゆうフリマ便での匿名配送で

送らせて頂きますので、安心してご購入頂けます。





【注意事項】

※首回りや袖口などの擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。

写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ナイジェルケーボン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nigel

Cabourn

ナイジェルケーボン

マウンテンパーカー

48