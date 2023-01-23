『Brady ブレディ AVON MINI エイボンミニ ショルダー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 47分に出品され03月31日 19時 47分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Brady ブレディ

AVON MINI エイボンミニ ショルダーバッグです。



お色はイエロー 希少なカラーです。



サイズ 22cm×16.5cm×9cm 程度



数回使用しておりますので金具小傷などらありますが全体的にはきれいです。



らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブレディー

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