『再販版 ヴァイスシュヴァルツ 富士見ファンタジア文庫 未開封 カートン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 18時 21分に出品され03月14日 18時 21分に終了予定です。即決価格は72,222円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格72222円
265 入札履歴
終了
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