『再販版 ヴァイスシュヴァルツ 富士見ファンタジア文庫 未開封 カートン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 18時 21分に出品され03月14日 18時 21分に終了予定です。即決価格は72,222円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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挨拶等のメッセージは返信できないかと思いますので、ご理解お願い致します。

プロフィールをご理解の上、ご購入ください。



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トラブル防止のためプレイ用とお考えの上、ご購入お願い致します。



過度に状態をお気になさる方はご購入お控えください。



梱包についてですが、キッチンパック、ビニール、ラップ等の防水対策のみ梱包となります。



古い商品の場合、ご購入いただく前にご連絡のほどお願い致します。



折れ対策をご希望の場合、送料の都合上、手間賃等で200円いただきますので、ご希望の場合、お申し付けください。



お申し付けが無い場合、上記の防水対策のみですので、ご理解ください。



こちらの販売価格が1000円以下の物で、2枚セット以上で出品させていただいているものは、発送時に1枚のスリーブにてまとめさせていただきますので、ご理解のほうお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>ヴァイスシュヴァルツ 商品の状態: 新品、未使用