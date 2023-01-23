『GENTLE MONSTER - South Side N 01(BRG)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 09時 44分に出品され03月25日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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トラブル回避のために商品説明及びプロフィール記載のFAQ（よくある質問）をご確認の上でお願い致します★

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モデル名: ジェントルモンスター South side N 01(BRG)



サイズ：

フロント : 145.1mm テンプル: 154.3mm

レンズ : 横49.7mm、縦 42.1m

ブリッジ: 21mm



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新品・未使用ですが、自宅保管ですので、保管期間や状況によって、汚れや糸のほつれがある場合がございます。

また展示品のものも多く取り扱っているため、パッケージにも汚れへこみがある場合がございます。

販売店やネットショップ等の水準ではなく、あくまで個人フリマです。

上記リスク(大小に関わらず)を考慮した価格設定としておりますので、ご理解いただいた上で、ご購入をお願いいたします。



気になる方は、国内店舗にて国内価格でご購入ください。



サイズ表示等タグは画像のとおりです。



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