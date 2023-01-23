『BALMAIN フード付きコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 26分に出品され03月28日 22時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 買ってから、ほぼ試着で終わってます。

着ていただける方がいらっしゃいましたらお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BALMAIN









フード付きコート