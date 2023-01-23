『Louis Vuitton ショルダーバッグ レザー モノグラム ヴィトン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 23時 35分に出品され05月04日 23時 35分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今月末引っ越しのため

必死の断捨離です！（ ; ; ）



革？の独特な匂いが苦手で

しまってあった為

内部が変色しております



気にならない方よろしくお願いします

断捨離のためお値段交渉できるだけ

ご希望に添えるように頑張ります！





【ブランドの魅力】

このショルダーバッグは、Louis Vuittonのアイコニックなモノグラムデザインが特徴です。高級感あふれるレザー素材が、耐久性とエレガンスを兼ね備えています。



【機能性】

広めの内部スペースは、日常の必需品をしっかり収納できます。クリーム色の内装は視認性が高く、使いやすさを向上させています。



【スタイル】

カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチするデザイン。ショルダーストラップは調整可能で、快適な着用感を提供します。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- 内部の色: クリーム色

- ストラップのタイプ: ショルダーストラップ

- デザイン: モノグラムパターン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Louis

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