『ボールアンドチェーン JAL 機内限定 エコバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 23時 49分に出品され05月07日 23時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封



【デザイン】

日本航空（JAL）のエコバッグは、観光名所のイラストが施されており、旅行気分を盛り上げます。



【素材】

耐久性のあるナイロン素材を使用しており、日常使いにも適しています。



【サイズ】

大きめのサイズで、買い物や旅行時に便利です。



- ブランド: JAL

- 色: 紺色

- 素材: ナイロン

- デザイン: 観光名所のイラスト



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボールアンドチェーン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボールアンドチェーン JAL

機内限定 エコバッグ