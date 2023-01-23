『象印 加湿器 EE-MA20-WA オフホワイト 未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 04時 24分に出品され03月05日 04時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 象印の加湿器EE-MA20-WAのオフホワイトになります。

10月末に商品を誤って購入し、買い直ししたため出品します。

開封はしましたが使用しておらず未使用させて頂いております。

オンライン購入ですが領収書も必要でしたらお付けします。

外箱のまま発送されてきたため伝票跡があります。

発送時にはプチプチで梱包して発送させて頂きます。

ご検討のほどよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用