『Apple AirPods Pro (第1世代)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 18時 26分に出品され04月02日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Apple AirPods Pro 第1世代の出品になります。



2019年10月に新品購入したものになります。

ケースだけなくしてしまい、2021年の1月に

ケースのみをApple Storeにて購入いたしました。



右耳の一箇所に目立つほどではないですが小さなキズがございます。



イヤピースについてですが、Sサイズ、Mサイズに黄ばみがございます。

Lサイズにつきましては使用していないので綺麗な状態です。



もし、黄ばみのあるイヤピースが不要でしたら取引画面の

会話にてご連絡くださいませ。



バッテリーについては購入時よりは低下していると思われますので

ご了承くださいませ。



モデル名 : AirPods Pro

世代 : 第1世代

ケース : Lightningコネクタ

付属品 : Type-C to Lightning ケーブル (未使用)、取扱説明書、化粧箱

イヤピース (S,M,L) [S,Mは黄ばみあり]



※発送までの日数についてですが、基本的には1-2日で発送可能なの

ですが急遽出張等で発送が遅れてしまう場合があります。

遅れてしまう場合にはご連絡いたします。



※中古品のためNC, NRでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル