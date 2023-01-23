『acne studioネイビー ウール ロングコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 03時 57分に出品され03月23日 03時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このネイビーのロングコートは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。カジュアルなスタイルにもフォーマルなシーンにも合わせやすいデザインです。123.000円でnet a porterで3年前に購入しました。



【高品質な素材】

ウール素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に着用できるため、重宝するアイテムです。



【実用的な機能】

サイドポケットが付いており、スマートフォンや小物を収納するのに便利です。バックスリットが動きやすさを提供し、スタイルを引き立てます。



- 色: ネイビー

- デザイン: ロングコート

- 素材: ウール

- スタイル: カジュアル

- ポケット: サイドポケット

- スリット: バックスリット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

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ロングコート