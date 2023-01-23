『新品 Theo Katzman ModernJohnny vulfpeck【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 43分に出品され03月29日 04時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封！！



Theo Katzman



Modern Johnny Sings: Songs In The Age Of Vibe



LP



ヴルフペック(ヴォルフペック)でも素晴らしい歌声を披露している

テオカッツマンの傑作アルバム、アナログ盤セットです。

当時スペアで購入していたのでこちら未開封になります。

シュリンクラップも未開封の状態になります。





セオドア・ダニエル・カッツマンは、ロサンゼルスを拠点とするアメリカのマルチ楽器奏者、シンガー、ソングライター、プロデューサーです。彼の音楽スタイルは、ポップ、ジャズ、ファンク、インディー ロックの融合です。

ウィキペディア（英語)



Vulfpeck

Vulfmon

ジョーダート

ジョーイ ドーシック



cory wong Fearless Flyers vulfpeck ハナレグミ ヴォルフペック コリーウォン 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 新品、未使用

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