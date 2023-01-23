『新品 ☆ トスカーナムートン 2wayジレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 10時 15分に出品され03月21日 10時 15分に終了予定です。即決価格は21,060円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファー種類···リアルファー



胸囲 100㎝

着丈 75㎝

（多少の誤差は、ご容赦下さい。）

カラー ブラック





ご覧いただき、ありがとうございます。



3年前プレゼントでいただきました。

28万円くらいだったそうです。

高級なムートン素材のトスカーナムートンを使用したジレで、リッチで存在感のあるジレです。

裏表2wayで着用いただけますのでファーとスキン両方楽しむことができます。



新品ですが、自宅保管の旨ご了承下さい。

着画などは申し訳ありませんが、お断りさせていただいております。





#ムートンジレ

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#ファーベスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品

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トスカーナムートン

2wayジレ