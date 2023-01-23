『COS キルティングバッグ 【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 17時 47分に出品され03月19日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キルトオーバーサイズショルダーバッグ

キルティングバック

キルト バック

キルティング バック

コス



公式サイトで購入しました。



新品未使用です。

カラー: ブラック





リサイクルポリエステル 100%

寸法：40.2 x 39.6 x 22cm





折りたたんで発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コス

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キルティングバッグ 完売