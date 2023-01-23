『【LOUIS CARDINI 】新品未使用 本革 レザー ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 17時 59分に出品され03月22日 17時 59分に終了予定です。即決価格は11,694円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

LOUIS CARDINIは、オーストラリアで生産された高品質なファッションアイテムを提供するブランドです。特に、洗練されたデザインと耐久性に優れた素材が特徴です。



【デザインと機能性】

このショルダーバッグは、封筒型のスタイリッシュなデザインで、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。ストラップが付いており、持ち運びも便利です。



【色と素材】

黒色の仕上げは、どんなコーディネートにも合わせやすく、シンプルでありながらエレガントな印象を与えます。



- ブランド: LOUIS CARDINI

- 生産地: Australia

- 色: 黒

- ストラップの有無: あり



LOUIS CARDINIという、オーストラリアはシドニーにある、本革製品の店舗で購入。



お店のホームページ

https://www.louiscardinishop.com



サイズ

縦 約20cm

横 約28cm



定価 約10万円



内側にポケットもたくさんあり、使いやすいです！











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カラー...ブラウン



素材...本革



汚れ・破れなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【LOUIS

CARDINI

】新品未使用

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レザー

ショルダーバッグ