『patagonia パタゴニア TresPack 25L 3WAYリュックサック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 09時 58分に出品され03月31日 09時 58分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 patagonia パタゴニア Tres Pack 25L 3WAYリュックサック カラーブラック



大人気の形ですでに店舗では売り切れとのことです。



デイリーユースから通勤通学用のバッグとしても便利な容量25Lの3WAYバックパック。シーンや荷物量などに応じて、ショルダー斜め掛けや、ブリーフケースとして手持ちでもお使いいただけます。リュックストラップは格納式となっているため、ブリーフケースとして使用する際もスマートなシルエットで持てるのもポイントです。素材には平織りの630デニールナイロンを採用し、水分を弾く加工が施されているので少量の雨や水濡れから荷物を守ります。フルオープンに開くメインルームはB4サイズ対応の大きさで、しっかりとしたマチ幅でファイルや書類などをたっぷりと収納可能。小物類の整理整頓に役立つポケットや、裏地に起毛素材を使用したタブレット収納も備わっております。外側背面には最大15インチまでのPCが収まるクッション性に優れたPC収納スペースを装備。ビジネスシーンでの使用にも対応する機能的なデザインとなっています。

実寸サイズ

ヨコ：約31cm

タテ：約48cm

マチ：約13cm

重さ：約850g



カラー··ブラック



【ブランドの信頼性】

Patagoniaは環境に配慮した製品を提供することで知られ、耐久性と機能性を兼ね備えたアイテムを展開しています。



【デザインと機能性】

このバックパックはシンプルでスタイリッシュなデザインを持ち、日常使いやアウトドア活動に最適です。調整可能なストラップと通気性のあるパッドが快適なフィット感を提供します。



【素材と耐久性】

ナイロン素材を使用しており、耐水性があり、長期間の使用にも耐えられる設計です。



- ブランド: Patagonia

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- スタイル: バックパック

- タグ: 未使用



ご覧いただきありがとうございます。

【ブランドの信頼性】

Patagoniaは環境に配慮した製品を提供することで知られ、耐久性のある素材を使用していま



- ブランド: Patagonia

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ストラップタイプ: パッド入りショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ patagonia

パタゴニア

TresPack

25L

3WAYリュックサック