『MICHAEL KORS マイケルコース ショルダーバッグ バッグ 白【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 21時 03分に出品され04月09日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4年程前にアウトレットで購入したものです。

バックが増えてきて、あまり使用しないため

出品することにしました。

目立った傷や汚れ等ありません。

ショルダーの紐も同梱致します。



サイズ感ですが、長財布は横向きで収まらないです。

そのため、折り財布の方におすすめです。

真ん中にチャック付き収納、そのサイドに収納と計3つポケットがあります。

折りたたみ財布の場合、結構荷物は入ると思います。

ただ、飲み物を入れられる程の幅はないのでそこだけ注意です。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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