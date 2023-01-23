『stussy USA製トートバッグ ツイストガール レア【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 21時 03分に出品され03月10日 21時 03分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stussy ステューシー トートバック

人気の「ツイストガール」デザインで希少なUSA製です。



ショルダーバッグとして肩掛けも可能。

市場にほぼ流通しなくなりましたので気になる方はご検討ください





縦:約39cm

横:約46cm

※平置き素人寸法ですので誤差はあると思いますのでご了承下さい。



使用感、汚れ数点ありますがまだまだ使用できるかと思います※画像にてご確認ください



ユーズド品にご理解のある方のみご検討ください。

細かい見落としなどがある場合がございますので、神経質な方はご遠慮ください。



即完売、とにかく流通数が少なかったトートバッグです。



STUSSY

USA製

黒タグ

白タグ

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コムデギャルソン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ stussy

USA製トートバッグ ツイストガール レア