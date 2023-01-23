『ÉPINE トートバッグ 黒 キャンバス【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 22時 56分に出品され03月17日 22時 56分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年メルカリで購入いたしましたが、使用しないままだったので出品致します。

持ち手などにハゲあります。

大容量で可愛いです！

半分に折りたたんで発送いたします。



【デザインと機能】

黒のキャンバス素材を使用し、フロントには大きなロゴが施されています。内部にはポケットがあり、小物の整理に便利です。



【使用シーン】

カジュアルなコーディネートにぴったりで、ショッピングやお出かけに最適です。



- 色: 黒

- 素材: キャンバス

- デザイン: ロゴ入り

- 内部ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ÉPINE

トートバッグ

黒

キャンバス