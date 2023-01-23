『【美品】 ヴィヴィアンウエストウッド ロゴ入りバックルレザーベルト 本革 正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 09分に出品され03月13日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 普段使いからハイクラス上質の高級レザーベルト。

ロゴ入りバックルの美しい、ヴィヴィアンウエストウッドレザーベルトです。

レザーのエイジングコンディションは良好です。

状態の良好なレザーベルトをお探しだった方、気に入って頂ける方がいらっしゃいましたら是非。

良質なレザーベルトですので、ご使用後に転売されても、それ程値下がりすることはないと思います。エイジングの深まり具合によっては大幅に値上がりする事もございます。

大切なコレクションとして使用、保管しておりましたが整理の為、出品させて頂きます。



●ブランド:

Vivienne Westwood

ヴィヴィアンウエストウッド



●バックル:

Chrome Square Buckle

高級クロームバックル



●サイズ:

W（全長）93cm

W（ウエスト）69cm~79cm

H（幅）2.4cm

D（厚み）0.3cm



●色味:

チョコレート/ブラウン

(靭やかな厚みのあるカウハイドレザー)



●素材:

本革/牛革



●製造国:

MADE IN ITALY

イタリア製



●状態:

少し使用感ございますがエイジングの美しいお品物です。



状態に問題ありません。



正規品でない場合は全額返金、返品対応させて頂きますのでご安心ください。



男女共にユニセックスでお使い頂けます。



ベルトのサイズが気になる方は、バックルを取り外してお好みの長さにカットしてお使い頂けます。



一期一会、1点物のお品物です。



詳細は写真にてご確認くださいませ。



＜お取り引きにおいてのご注意＞

当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。



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カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【美品】 ヴィヴィアンウエストウッド ロゴ入りバックルレザーベルト

本革

正規品