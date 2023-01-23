『【COACH】メンズ ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 19時 38分に出品され03月22日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【COACH】コーチ メンズ コーティングキャンバス カーフレザー シグネチャー グラハム クロスボディー トラベル パッチワーク アップリケ 2way クラッチ ショルダーバッグ



目立った汚れや傷はございませんが使っていた為、使用感はございます。

中古品に理解のある方のみよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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バッグ タグ 【COACH】メンズ ショルダーバッグ