『NKNIT ♡pattern knitハートニット グレー ネイビー 新品未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 14時 21分に出品され03月07日 14時 21分に終了予定です。即決価格は16,632円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新宿伊勢丹ポップアップで購入しましたが、

職場復帰したため着用する機会がないため出品します。

新品未使用タグなしです。ペット喫煙者おりません。



54% Polyester(recycled)

38% Acrylic

5% Wool

3% Polyurethane



サイズ⓪

着丈 67cm

身幅 62cm

肩幅 50cm

袖丈 61cm



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季節···秋冬



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ NKNIT

♡pattern

knitハートニット

グレー

ネイビー

新品未使用