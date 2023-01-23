『吉田カバン オリーブグリーン ナイロン ショルダーバッグ ストラップ付き【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 08時 49分に出品され03月29日 08時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

数回使っただけで新品に近い状態です。オリーブグリーンのナイロン素材を使用したショルダーバッグ。シンプルでありながら、機能性を重視したデザインが特徴です。

サイズは 22.5x13.5x2.5~9cm

エクスパンダブルデザインです。



【機能性】

内部にはポケットがあり、小物の整理が可能です。Dリングが付いているため、追加のアクセサリーやストラップを取り付けることができます。



【快適さ】

調整可能なストラップにより、体にフィットさせやすく、持ち運びが快適です。



- 色: オリーブグリーン

- 素材: ナイロン

- ファスナー: ダブルファスナー

- ストラップ: 調整可能なストラップ

- リング: Dリング付き

- ポケット: 内部ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 吉田カバン オリーブグリーン

ナイロン

ショルダーバッグ ストラップ付き