『Ralph Lauren ナイロンジャケット 無地 胸刺繍ロゴ ラルフローレン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 11時 12分に出品され03月20日 11時 12分に終了予定です。即決価格は7,862円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明欄



【状態】

目立つ汚れはありません。中古品であることをご理解くださいませ。

【ブランド】

RalphLauren

【スタイル】

ナイロンジャケット フード収納可能 中綿入り

【カラー】

ベージュ





サイズ ：L

着丈：68

肩幅：52

身幅：59

袖丈：65





※寸法は平置実寸です。（多少の誤差はお許しください）



送料無料でスピード発送いたしますので、即座にご購入いただけます。

中古品となりますので、ご理解の上でのご購入をお願いいたします。

写真撮影の関係上、実物と若干色味が異なる場合がございます。

何か気になる点がございましたら、お気軽にお声がけください。

土日は対応が遅れることがありますが、ご了承ください。



古着は全て1点物となりますので、お早めにお求めください！



色々な古着を取り揃えておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね！



2024-0805-0114



カラー...ベージュ



肩幅...52cm

身幅...59cm

袖丈...65cm

着丈...68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ralph

Lauren

ナイロンジャケット 無地 胸刺繍ロゴ

ラルフローレン