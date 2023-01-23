『80s Vtg short lamb leather bomber jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 04時 06分に出品され03月04日 04時 06分に終了予定です。即決価格は11,483円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 表記サイズはMですが、実寸を元にLサイズと設定しています

着丈 65cm 身幅 61cm 肩幅 52cm 袖丈 61cm



コメントせずに即購入OKです◎



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モチモチの極上ラムレザーを使用したクリーンなデザインのレザーボンバージャケット。



ショート丈、身幅たっぷり。肩幅しっかりの完璧なボックスシルエット。



当ストアの動きが非常に速いアイテムになります。



羽織るだけで様になる１着です。





Item Code →78552



深水光太 sullen



カラー···ブラック



レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

Vtg

short

lamb

leather

bomber

jacket