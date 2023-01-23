『アウター ショートファーコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 23時 16分に出品され03月09日 23時 16分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しましたが、あまり着る機会がなかったので、出品いたします。

目立った汚れ等はありません。



中古品のため、ご理解ある方のみご購入をお願いいたします。



着丈は写真5枚目を参考にしてください。

（身長160cm） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アウター ショートファーコート