『(*-*) 様専用 SNIDEL ブレードチュールバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 10時 31分に出品され03月26日 10時 31分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|スナイデル
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¥ 8667
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¥ 8174
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¥ 9750
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¥ 22220
落札価格13000円
972 入札履歴
終了
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