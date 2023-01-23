『新品、未使用 Paul Smith ポールスミ フードが羊毛パーカー 日本製 M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 27分に出品され03月30日 07時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Paul Smith ポールスミのフードが羊毛の切り替えパーカーです。



コットンのボディーにフードは羊毛のニットが使われているので、これからの季節にお洒落な1枚でとても素敵に着ていただけます。



Paul Smith のパーカーは、上質な素材でられています。肌触りが良く、着心地は抜群。一日中快適に過ごせるため、ファッションと機能性を兼ね備えたアイテムです。

洗練されたが遊び心も忘れないデザインは、カジュアルな日常使いから特別な日のスタイリングまで幅広く対応します。

・シーンを選ばない汎用性:

シンプルながらも洗練されたデザインは、様々なシーンで活躍。カジュアルなデイリースタイルから、ちょっとしたお出かけやカフェでのくつろぎタイムまで、幅広い場面でお楽しみいただけます。



タウンからアウトドアなどあらゆる シーンにも合わせやすく、活躍してくれると思います。



新品、未使用、タグ付き



定価: 約30,000円



日本製



発売元: ジョイックスニーコーポレーション



品質: ボディー コットン 100%

フード部分 羊毛 100%



サイズ表記: M



計測サイズ(平置き、素人採寸ですので誤差はご了承ください)

着丈: 約60㎝(フード含まず、背中側)

身幅 : 約46㎝(脇下)

袖丈 : 約60㎝ (ラグラン袖の為、襟元から袖先まで)

計測サイズをご参考していただき、ご検討よろしくお願いします。



季節感···秋、冬、春



なるべく状態がわかるように画像を載せていますのでご確認下さい。



新品、未使用ですが自宅保管品にご理解頂ける方のみヨロシクお願い致します。



一点物なので早い者勝ちです。是非どうぞ！



✅全体をチェックして気になる所は記載させてもらってます。チェックもれ、自宅保管品にご理解いただける方のみお願い致します。



✅梱包の際に折りたたんだり、圧縮袋等を使用させていただく事があります。

しわが目立つことがあるかもしれませんがご理解をお願いします。



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#ポールスミス フード付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品、未使用

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