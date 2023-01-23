『ザ・ノース・フェイス ダウンジャケット M MCMURDO PARKA【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 15時 42分に出品され04月23日 15時 42分に終了予定です。即決価格は21,925円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚠️注意事項⚠️

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する場合がございます。予めご了承くだ

さい。

◯ 新品未使用品ですが、撮影、検品のた

めに開封しています。



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❣商品説明❣





畳んでいたため、ファーが綺麗ではありません。



参考価格：98610円



[アイテム] MCMURDO PARKA



[素材]本体：ナイロン100%

裏地：ポリエステル100%



ファー：アクリル70%、ポリエステル17%、モダクリル13%



中綿：リサイクルダウン75%、リサイクルフェザー25%



◯撥水性、防水性、通気性に優れた「DRYVENT」を使用したダウンジャケット。

６００フィルパワーのダウンを使用したミドル丈のパーカです。



◯両胸にはジッパー付きのポケット、下の両サイドにはベルクロ止めフラップ付きポケットを装備フードのフェイクファーは取り外し可能です。



※こちらは「USモデル」となります。



サイズ：M

着丈:80

身幅:61

肩幅:50

袖丈:69



D174-43434

$31036.1450.7000



[ザ・ノース・フェイス] ダウンジャケット M MCMURDO PARKA マクマード パーカ アウトドア ブラック 大きいサイズ [NF0A5GJF] [並行輸入品] 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

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ジャケット・アウター タグ ザ・ノース・フェイス

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