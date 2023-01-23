『thug club パーカー サグクラブ supplier NUBIAN【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 07時 38分に出品され03月20日 07時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 並行輸入品です！

【︎✧】ユニセックスの商品なので男女問わず着用できます(♡´▽`♡)



【✧】まとめ買い大歓迎です♡♡

毎日たくさんのお客様と取引が出来、とても感謝しております。誠にありがとうございます。ゆえに、この度日頃の感謝とさせて頂き割引内容を設定させて頂きました︎ ✩どうか今後ともGRAIZ【韓国インポートショップ】をよろしくお願いいたします。

変更内容は下記の通りとなります(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”



《ご新規様》

1点購入・・・表示のお値段

2点購入・・・200円 割引♡

3点購入・・・700円 割引♡

4点以上購入・・・1200円割引♡



《リピーター様》

1点購入・・・200円 割引♡

2点購入・・・600円 割引♡

3点購入・・・1000円 割引♡

4点以上購入・・・1500円 割引♡



【✧】発送について

注文から発送までの期間が、インポート商品のため記載より伸びてしまう可能性(1-4週間)があるのでご了承ください。できるだけ迅速に対応することを心がけております。



【✧】ご購入について

ご購入の際は専用ページお作り致しますのでコメント欄にてお教え下さい♡♡



【︎✧】当店の商品について

GRAIZ【韓国インポートショップ】は名前の通り韓国から輸入した商品を取り扱っているため、実物の写真などをお見せすることは難しい可能性があります。ご了承くださいませ。



【✧】必ずお読みください

すり替え、トラブル防止のため返品交換また返金等は受付致しません。ご了承くださいませ。





GRAIZ【韓国インポートショップ】は日々お客様に安く商品を取引させて頂き満足していただくことをモットーに運営させていただいております。その為、商品の依頼などにもお答えできるように務めていきたいので、なにがご希望の商品など教えていただければ入荷させて頂きます!! そちらもコメントにて皆さんのご意見お待ちしております(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)” 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ thug

club

パーカー サグクラブ supplier

NUBIAN