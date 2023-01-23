『Nike Jordan ダウンジャケット 黒/赤【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 04時 32分に出品され03月30日 04時 32分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Jordanのダウンです。

2万円くらいだったと思います。





【ブランドの特徴】

Jordanは、スポーツウェアのアイコン的存在であり、特にバスケットボールファンに愛されています。このダウンジャケットは、ブランドの象徴であるエアジョーダンのロゴが施されており、スタイルと機能性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

黒と赤の配色が特徴的で、シンプルながらも目を引くデザインです。フード付きで、寒い季節に最適な保温性を提供します。ダウン素材により、軽量でありながら暖かさを保ちます。



【使用シーン】

カジュアルな日常使いから、スポーツ観戦、アウトドア活動まで幅広く使用できるアイテムです。特に冬の寒さから身を守るための必需品として重宝します。



- ブランド: Jordan

- 色: 黒/赤

- 設立年: 1985

- 素材: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

Jordan

ダウンジャケット

黒/赤