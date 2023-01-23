『「新品」ダウンウェア☆収納袋付き☆FoxFire【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 10時 56分に出品され03月12日 10時 56分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用、タグ付きになります。

自宅保存の為、神経質な方はご遠慮下さい(^^)



サイズL

身長160〜165cm

身幅約52cm

着丈約61cm

平置き素人採寸になります。

フード取り外しできます。



ナイロン100%

中綿 ダウン85%

フェザー15%

通気性に優れています。



定価29000円

半額での出品になります。



気に入っていただけましたら、コメントお待ちしてます。

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: フォックスファイヤー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 「新品」ダウンウェア☆収納袋付き☆FoxFire