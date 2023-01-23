『90s Bulwark コットン ワークジャケット 古着 ヴィンテージ ブルゾン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 21時 42分に出品され03月29日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,369円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボンバージャケット 紺 ネイビー 90年代 ビンテージ 中綿 裏キルティング メンズ XXL ビッグサイズ オーバーサイズ 24112401



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人気のボンバージャケット型のワークジャケット。

このタイプのジャケットでは珍しいコットン100%生地で、ずっしりと重量感があり、コットンならではのアタリや良い味が出てくると思います。

ビッグサイズ、オーバーサイズ好きにおすすめのビッグなサイジング。

裏キルティングで保温性があり、冬のアウターとしてしっかり活躍してくれます。

合わせやすいネイビーカラーで、左袖にワンポイントでブランドロゴが入る感じも絶妙にちょうどいい。

経年変化を楽しみながらボロになるまで着倒したいジャケットです。



【詳細】

ブランド：Bulwark

素材：コットン100%

色：ネイビー

生産国：メキシコ

その他：フロント2ポケット。裏キルティング。



【サイズ】

表記XXL

肩幅64.5

身幅79

袖丈66

着丈73

(単位：cm)



着用モデル167cm細身男性



【状態】

Bランク

一部に多少の擦れや汚れ

ジッパーの一部の爪欠損（開閉可能）



S：新品、未使用品

A：目立った傷や汚れなし

B：やや傷や汚れあり

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください



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⚠️即購入OK 早い者勝ち

⚠️値引き交渉中でも、先に購入ボタンを押された方を優先いたします

⚠️商品は全て1点物になりますので、売り切れる前にお早めのご購入をおすすめします



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▶︎トレンド古着・人気アイテム多数出品中！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヴィンテージ

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