『【新品】ラファ メンズ プロチーム ウィンター グローブ ブルー サイズM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 22時 22分に出品され03月22日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ［Rapha ラファ］

Mens Pro Team Winter Gloves

メンズ プロチーム ウィンター グローブ

定価：14,000円



装着したままでスマフォやサイコン操作を可能にする便利な機能も備わっています。

公式サイトより購入した正規品です。



カラー：ブルー

サイズ：M



撮影時のみ開封した新品ですが、個人所有の自宅保管品であることをご理解の上、ご検討をお願いいたします。



＊即購入可

＊送料無料

＊即日発送





☆以下引用

寒空の下、ライドやレースをこなすための高機能サイクリンググローブ。



シーズン序盤のレースや冬場のハイテンポなトレーニングライドに最適なプロチーム ウィンターグローブ。気温低下時も指先まで保温するフルフィンガータイプです。手の甲には耐風性と通気性を備えながらDWR加工により耐水性を高めたフリース素材の裏地をもつ温かい生地を使用。手のひらにはハンドルのコントロール性を保つ薄さでありながら、どんなコンディションでも確実なグリップカをもたらす高耐久のスエード生地を使用しています。人差し指と親指の先端にはスマートフオンやバイクコンピューターの操作を可能にする導電性の素材を使用。薄手で伸縮性に富んだ裾口はジャケットの袖との相性が良く、肌を露出させることなく装着することができます。また、裾口には脱着の際に便利なプルタブを設けています。



詳細：

コンディションを選ばずにグリップ感を実現するスエード生地

手の甲には耐水性を高めるDWR加工

タッチパネル対応の指先

ジャケットの下に収まる薄手の裾口

手のひらにエンボス加工のロゴ

手の甲にプロチームのバー



素材：

ポリエステル 100% 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラファ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ 【新品】ラファ

メンズ

プロチーム

ウィンター

グローブ

ブルー

サイズM