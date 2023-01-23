『Columbia レザージャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 15時 30分に出品され03月25日 15時 30分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在104件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 半年前、三軒茶屋のsuivintageにて28000ほどで購入しました。着用回数は6回ほどで少なく、状態も非常に良いです。

皮は柔らかくなっており、着やすいです。

内ポケットございます。

- ブランド: Columbia

- サイズ: L

- 色: ダークブラウン

- 素材: レザー

- デザイン: ジッパー

- 裏地: チェック柄



カラー···ブラウン



レザー素材···牛革



肩幅53

袖丈65

身幅63

着丈67 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Columbia

レザージャケット