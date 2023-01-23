『未使用[バスコ]シースルータートルネック大人の女性にBLACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 17時 13分に出品され04月03日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中、興味を持って下さりありがとうございます。オンラインサイト再販にて色違いで購入しましたが別色ばかりの着用で、悩みながらの出品ですが、旬の物は旬の内に未使用のままお譲り出来ればと思い出品させて頂きました。とても手触り、肌触りの良い柔らかさの中にも張りも有り、お洒落なシースルータートルです。大人の女性に高級感も有り、ピッタリかと思います。



上品な透け感の

秋冬のレイヤードスタイルに活躍して頂けると思います。

M〜Lのサイズ感ですがサイズフリーとさせて頂いています。









ある程度の期間数週間〜一ヶ月の間に取り置き、お譲りさせて頂く方がいらっしゃらない場合いいねを下さっていても削除、ご縁を求め再出品させて頂こうと思います。そして、急な削除もございます。ご理解の程よろしくお願い致します。



素材ポリエステル96

ポリウレタン4

ご自宅で洗って頂けます。





梱包はネコポスの予定です。手数料、送料が有りますので、これ以上のお値下げは考えていません。



＊＊購入意思のない方のいいねは不要です。

11/10日出品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 未使用[バスコ]シースルータートルネック大人の女性にBLACK