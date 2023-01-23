『セリーヌ バーティカル カバ トートバッグ 2way キャンバス レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 57分に出品され03月17日 20時 57分に終了予定です。即決価格は63,066円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
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¥ 8580
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PRADA ビジネスバッグ ダークグリーン ナイロン製
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ヴィンテージ ビーズ刺繍×金型装飾 がま口 アンティーク 和装洋装 ハンドバッグ
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革作家 布施和彦 がま口 ミニショルダーバッグ 猫 レザークラフト
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NANGA トートバッグ ブラック カーキ 4色展開
¥ 7800
落札価格63066円
622 入札履歴
終了
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