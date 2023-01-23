『セリーヌ バーティカル カバ トートバッグ 2way キャンバス レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 57分に出品され03月17日 20時 57分に終了予定です。即決価格は63,066円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しました。

1.2年使用しました。

内側底にボールペンの跡が1箇所あります。

その他目立った汚れ等は確認できませんが、微細な汚れ等はご了承ください。



タテ32cm

ヨコ28cm

マチ8cm

ハンドル30cm

ショルダー106〜110cm

付属品

保存袋 ショルダー紐 タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ

バーティカル

カバ

トートバッグ

2way

キャンバス

レザー