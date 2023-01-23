『最終値下げ★希少・レア★ジャガールクルト K18 750 腕時計 8000 21【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 07時 21分に出品され04月09日 07時 21分に終了予定です。即決価格は56,580円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■タイトル：希少・レア★JAEGER-LECOULTRE(ジャガールクルト) レディース K18 750 腕時計 8000 21 アンティーク ビンテージ ヴィンテージ 当時物



■サイズ：全長約19.7cm、フェイスH約24mm、W約25mm※リューズ含む（素人寸法）

■総重量：20.5g（写真参照）



■商品詳細

40年ほど前に正規店にて購入した商品となります。現状動いておりませんのでジャンク品として出品しております、予めご理解ください。修理して使用させるか、業者様に最適な商品かと思います。商品自体かなり古い商品のため、擦れ・キズ等、経年劣化が見受けられます、予めご了承ください。（※写真をご参照下さい。）



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・他の場所でも販売も行っておりますので、途中で終了する可能性もございます、予めご了承ください 。

・購入後、24時間以内のご連絡、3日以内のお支払いお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ジャガールクルト

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 最終値下げ★希少・レア★ジャガールクルト

K18

750

腕時計

8000

21