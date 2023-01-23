『AVIREX LAMB MIL DOWN VEST レザーベスト 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 11時 22分に出品され04月27日 11時 22分に終了予定です。即決価格は12,300円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:AVIREX アビレックス



アイテム:LAMB MIL DOWN VEST ラム ミル ダウンベスト レザー レザーベスト レザージャケット



定価:¥64,900



カラー:黒 ブラック



素材:羊革 ラムレザー



サイズ:M（着丈66cm 身幅55cm 肩幅40cm）

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最後までご覧いただきありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アヴィレックス

カテゴリ ファッション

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