『80s Vtg real leather bomber jacket black【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 02時 23分に出品され03月05日 02時 23分に終了予定です。即決価格は11,039円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈 65cm 身幅 61cm 肩幅 55cm 袖丈 五十九cm



コメントせずに即購入OKです◎



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上質なカウレザーを使用したショート丈のレザーボンバージャケット



短丈、身幅たっぷり、肩幅しっかり有る、完璧なボックスシルエット。



嬉しい裏地キルティング仕様。



当ストアでの動きが非常に早いアイテムになります。





Item Code →8882



深水光太 sullen



カラー···ブラック



レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

Vtg

real

leather

bomber

jacket

black