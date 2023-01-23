『patagonia ベスト Mサイズ ロスガトスベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 48分に出品され03月17日 13時 48分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアのロスガトスベストです。



【高品質素材】

本体はポリエステル100%で、柔らかく暖かい着心地を提供します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴のベストで、カジュアルからアウトドアまで幅広く活躍します。



【サイズ感】

Mサイズで、体型にフィットしやすいデザインです。



- ブランド: patagonia

- サイズ: M

- 素材: 本体ポリエステル100%、別布ナイロン100%

- 品番: 25927

- 色: 黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ patagonia

ベスト

Mサイズ

ロスガトスベスト