『GUCCI グッチ ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 00時 10分に出品され04月10日 00時 10分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グッチ レザー ショルダーバッグ



高さ:約14.5cm

横:約20cm

金具はゴールドです。



使用感あり。

所々に多少の汚れがあります。



喫煙者やペットはいません。

中古、自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

お値下げを希望の方はお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ ショルダーバッグ