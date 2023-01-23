『【美品❗️未使用❗️】 JRA オーストリッチ ハンドバッグ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 03時 23分に出品され04月15日 03時 23分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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値下げ後ご購入されない場合、再度のお値下げ不可とさせていただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。





・ブランド名

JRA 明日香





・商品説明

未使用品のオーストリッチバッグです♪

JRA認証済みのオーストリッチです。





・サイズ

タテ 約40cm

ヨコ 約30cm

マチ 約14cm





・購入元

古物市場







※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認

をお願いします。

分からない事があればお気軽にコメント下さい。

※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたしま

す。

※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。



出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます

ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。



61069 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品❗️未使用❗️】 JRA

オーストリッチ ハンドバッグ ブラック