『FENDI 長財布 モンスター 黒 ブラック メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 02時 25分に出品され04月12日 02時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前ほどにFENDI正規店で購入しました。たまに使用するぐらいですが3年前のため劣化など見られます。

箱汚れ（８枚目）あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ FENDI

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