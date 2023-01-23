『Eaststar バイオリン 本体と付属品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 14時 06分に出品され03月16日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質なバイオリン】

Eaststarのバイオリンは、優れた音質と耐久性を兼ね備えています。木製のボディは、豊かな音色を生み出し、演奏者に満足感を与えます。



【付属品が充実】

弓、ケース、ストラップ、調整ツールが付属しており、すぐに演奏を始めることができます。特に、専用のケースは持ち運びに便利で、楽器をしっかり保護します。



【スタイリッシュなデザイン】

オレンジ色のボディと黒いケースの組み合わせは、視覚的にも魅力的です。演奏だけでなく、見た目にもこだわる方に最適です。



- ブランド: Eaststar

- 付属品: 弓、ケース、ストラップ、調整ツール

- 色: オレンジ

- 材質: 木製

- ケースの色: 黒

- ケースのロゴ: Eaststar



エアマットで簡単な梱包して発送します。

(他のアプリでも出品してます、出品終了の場合がございますので、ご了承ください。)

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし