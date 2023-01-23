『Eaststar バイオリン 本体と付属品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 14時 06分に出品され03月16日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>弦楽器
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落札価格7800円
555 入札履歴
終了
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