『値下げしました！2008年 レクサス IS250 バージョンL GSE20 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 03時 38分に出品され03月22日 03時 38分に終了予定です。即決価格は302,500円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -車両の色: 黒

- ブランド: レクサス

- モデル名: IS250 バージョンL[GSE20]

-年式:2008年

-走行距離:約172,000km

-車検:無し［現状渡し］



【装備】

・前席パワーシート

・本革黒シート

・サンルーフ

・リアガラス電動サンシェード

・シートヒーター＆シートクーラー

・純正ナビ

・TVキャンセラー

・クルーズコントロール

※禁煙車



今年の初めにバッテリー、オルタネーター交換済みです。

気になる傷や大きな凹み等も無く全体的に綺麗な状態だと思います。

現在、スタッドレスを履いておりますが、ほぼ新品のサマータイヤと純正ヘッドライトもお付けいたします。

車検切れの為、陸送等で運んでいただく必要がございます。



トラブル防止のため、現社確認お願いいたします。



ご覧いただきありがとうございます。

その他気になる事ございましたらお気軽にお声掛けください。



メーカー···レクサス



車種···IS



ボディタイプ···セダン



エンジン···ガソリンエンジン



駆動式···2WD



オプション···ナビ,DVD機器,CD機器,禁煙車,ETC 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>自動車本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レクサス

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

自動車本体 タグ 値下げしました！2008年 レクサス IS250

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黒